Объясните, что означают понятия, которыми означаются свойства, характерные для живых организмов. Обмен веществ- Раздражимость- Рост- Развитие- Размножение

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Раздражимость - это способность клетки отвечать на внешние раздражители (химические вещества, свет, температуру и тп.п) рост - это увеличение массы организма в процессе развития развитие - необратимый процесс изменения объекта с приобретением более новых качественных характеристик размножение - это способность организмов производить себе подобных обмен веществ - это способность организма поддерживать свое существование посредством химических реакций происходящих внутри организма и с внешней средой.