Объясните экономический и политический смысл закрепления за великим князем исключительного права чеканки монеты

Объясните экономический и политический смысл закрепления за великим князем исключительного права чеканки монеты

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) России была необходимо развитие и укрепление рыночных связей между различными русскими землями. Ну т.к была концентрация монетных металлов в центрах русских (образованы фонды серебра). Важную роль в этом сыграла централизация русских земель и княжеств, без которых это действо заглохло бы
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