Объясните экономический и политический смысл закрепления за великим князем исключительного права чеканки монеты

1) России была необходимо развитие и укрепление рыночных связей между различными русскими землями. Ну т.к была концентрация монетных металлов в центрах русских (образованы фонды серебра). Важную роль в этом сыграла централизация русских земель и княжеств, без которых это действо заглохло бы