Объясните физический смысл изречений: "Сравнивая нашу Землю со Вселенной, мы находим, что она всего лишь точка" и "В море из порта идём, и отходят и земли, и грады"
Объясните физический смысл изречений: "Сравнивая нашу Землю со Вселенной, мы находим, что она всего лишь точка" и "В море из порта идём, и отходят и земли, и грады"
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Под материальной точкой понимают тело, обладающее массой, но размерами которого можно пренебречь, по сравнению, например, с длиной пути, которое оно прошло, или иными внешними для него величинами. 2) Относительность движения.