Объясните фразеологизмы: привести в движение все рычаги, нажать на все ресоры, заставить все ресоры работать.

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Объясните фразеологизмы: привести в движение все рычаги, нажать на все ресоры, заставить все ресоры работать.

Автор: Гость