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Объясните, как климат влияет на жизнь живых организмов и людей?
Объясните, как климат влияет на жизнь живых организмов и людей?
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порплдотлиотлиитититит
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