Объясните, как вы понимаете эпиграф к разделу " Строение слова"

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Объясните, как вы понимаете эпиграф к разделу " Строение слова"
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Автор: Гость
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Гость:
Что-то отсюда можно взять: Стихотворение Брюсова В. Я. «Новый синтаксис» Язык изломан? Что ж! - глядите: Слова истлевшие дотла. Их разбирать ли, как Эдите На поле Гастингском тела? Век взвихрен был; стихия речи Чудовищами шла из русл, И ил, осевший вдоль поречий, Шершавой гривой заскорузл. Но так из грязи черной встали Пред миром чудеса Хеми, И он, как шлак в Иоахимстале, - Целенье долгих анемий. В напеве первом пусть кричащий Звук: то забыл про немоту Сын Креза, то в воскресшей чаще Возобновленный зов "ату! ". Над Метценжером и Матиссом Пронесся озверелый лов, - Сквозь Репина к супрематистам, От Пушкина до этих слов. 1922, Валерий Брюсов
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