Объясните какие особенности строения молекулы воды обуславливают уникальное значение этого вещества в природе

(Молекула воды является ДИПОЛЕМ,то есть имеет две полярности "+"и"-".Это способствет ее проницаемости через стенки мембраны,способностью растворять химические вещества.)это был более краткий ответ а это более полный Особенности в строении ; Вода составляет около 80% массы клетки; в молодых быстрорастущих клетках — до 95%, в старых — 60%. Она является основной средой и растворителем, участвует в большинстве химических реакций, перемещении веществ, терморегуляции, образовании клеточных структур, определяет объем и упругость клетки. Большинство веществ поступает в организм и выводится из него в водном растворе. Биологическая роль воды определяется специфичностью строения: полярностью ее молекул и способностью образовывать водородные связи, за счет которых возникают комплексы из нескольких молекул воды. Если энергия притяжения между молекулами воды меньше, чем между молекулами воды и вещества, оно растворяется в воде.