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Объясните кто такие:папа римский, карл мартеу, пипин короткий
Объясните кто такие:папа римский, карл мартеу, пипин короткий
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пипин короткий сын папы римского
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