Объясните написание слова совпадение

Совпадать, совпасть, В область изучения орфографии входит теоретическое осмысление принципов, норм, правил графического оформления слова, а также определение и исследование внутренних тенденций и влияния внешних факторов на изменения, происходящие в орфографической системе языка. В школьном и вузовском курсах правописание изучается на основе других разделов языкознания (фонологии, лексикологии, морфемики, словообразования, морфологии). Наиболее тесно орфографическая система русского языка связана с графикой – разделом языкознания, изучающим буквенную систему.