объясните необходимость защиты окружающей среды.

1) Образование озоновых дыр. из-за предприятий которы выбрасывают очень большое количество вредных газов. Так же выхлопы из машин. В том месте, где есть азоновая дыра люди подвержены большому влиянию вредных ультра-фиолетовых лучей. 2)кислотные дожди. Так же происходят из-за выделения в атмосферу вредных газов. в особенности сернистого газа (SO2). такой дождь пагубно влияет на растения. Они погибают. А как известно человеку растения способны к фотосинтезу и выделяют при нем кислород, так же чистят воздух. 3) Парниковый эффект. причина образования та же самая. (газы) он способен вызвать глобальное потепление или похолодание.