Объясните, почему полимер белок еще называют полипептидом.
Объясните, почему полимер белок еще называют полипептидом.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ПЕПТИД, молекула, состоящая из двух или более аминокислотных молекул, соединенных связью между аминогруппой одной кислоты и карбоксильной группой другой. Этот тип связи называется пептидной связью, а пептиды, содержащие несколько АМИНОКИСЛОТ, называются ПОЛИПЕПТИДАМИ. БЕЛКИ состоят из полипептидных цепей, включающих до нескольких сотен аминокислот, связанных друг с другом различными способами