Обьясните почему снегурочка это сказка и докажите

Разное
Обьясните почему снегурочка это сказка и докажите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сказка - это повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущ. с участием волшебных, фантастических сил. Сказка про снегурочку имеет ряд вымышленных волшебных персонажей таких как снегурочка, дед мороз, придумано народом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Кикие звонкие согласные звуки которые имеют глухую пару
Ответить
Разное
Помогите! Укажите наименьшее натуральное число , сумма цифр которого равна 101.
Ответить
Разное
Чем гласные звуки отличаются от согласных звуков
Ответить
Разное
Помогите написать текст публицистического стиля на тему "Мой любимый учитель"
Ответить
Разное
Произведение и частное двух чисел равны 36.Какие эточисла?Ответь. 4 и9, 36 и 0, 32 и 2, 32 и 1 .
Ответить
Разное
"Любовь - начало и конец нашего существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть то, перед чем преклоняется мудрый человек." помогите нап...
Ответить
Разное
Даны векторы A (2 -6) и B (-6 2) найдите координаты вектора C=5а-б решите пожалуйста
Ответить
Разное
Рассуждение. чем полезны дождевые черви
Ответить
Разное
Результат Запиши в дециметрах и сантиметрах. 5дм-20см+48см; 70см-3дм+47см; 6см*9; 8см*9.
Ответить
Разное
Перевод на русский shool rules
Ответить