Обьясните почему снегурочка это сказка и докажите
Разное
Обьясните почему снегурочка это сказка и докажите
Ответ(ы):
Гость:
Сказка - это повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущ. с участием волшебных, фантастических сил. Сказка про снегурочку имеет ряд вымышленных волшебных персонажей таких как снегурочка, дед мороз, придумано народом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
"Любовь - начало и конец нашего существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть то, перед чем преклоняется мудрый человек." помогите нап...
Разное
Разное