Обьясните почему снегурочка это сказка и докажите

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Сказка - это повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущ. с участием волшебных, фантастических сил. Сказка про снегурочку имеет ряд вымышленных волшебных персонажей таких как снегурочка, дед мороз, придумано народом.