Объясните почему вредные мутации в большинстве своем представлены рецессивными генами что происходило бы с видом если бы эти мутации были в доминантных генах
Разное
Объясните почему вредные мутации в большинстве своем представлены рецессивными генами что происходило бы с видом если бы эти мутации были в доминантных генах
Ответ(ы):
Гость:
Потому что когда вредные мутаций переливаются на организм как бактерия,тогда доминантные мутаций просыпаются в органимзе и вличет это на почку ит, далее) Потом РАссивные гены рассыпаются с доминатным геном а вредные мутаций исчезают
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