Объясните почему вредные мутации в большинстве своем представлены рецессивными генами что происходило бы с видом если бы эти мутации были в доминантных генах

Гость: Гость:

Потому что когда вредные мутаций переливаются на организм как бактерия,тогда доминантные мутаций просыпаются в органимзе и вличет это на почку ит, далее) Потом РАссивные гены рассыпаются с доминатным геном а вредные мутаций исчезают