Объясните почему занятий физической культурой и спортом несовместимы с курением и употреблением спиртного

1)физ. культура предпологает отказ от курения и алкоголя 2)курения как и алкоголь разрушают кровеносную и нервную системы 3)курение так же портит легкие тем самым нарушая дыхание которое необходимо в любом спорте 4) лутше вообще не пить и не курить, да же если ты не спортсмен:) Думаю тромбы и рак некому не нужен:)