Объясните постановку знаков препинанияЭдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.В Бергене всё было по-старому.Всё,что могло приглушить звуки:ко вры,портьеры и мягкую мебель - Григ давно убрал из дома.Остался то...

Объясните постановку знаков препинанияЭдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.В Бергене всё было по-старому.Всё,что могло приглушить звуки:ко вры,портьеры и мягкую мебель - Григ давно убрал из дома.Остался только старый диван.На нём могло разместиться до десятка гостей,и Григ не решался его выбросить.Друзья говорили,что дом композитора похож на жилище дровосека.Его украшал только рояль.Если человек был наделён воображением,то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи:от рокота северного океана,что катил волны из мглы,и ветра,что высвистывал над ними свою дикую сагу,-до песни девочки,баюкающей тряпичную куклу.Рояль мог петь обо всём:о порыве человеческого духа к великому и о любви.Белые и чёрные клавиши,убегая из-под крепких пальцев Грига,тосковали,смеялись,гремели бурей и вдруг сразу смолкали.Тогда в тишине ещё долго звучала одна маленькая струна,как будто это плакала Золушка,обиженная сестрами.Григ,откинувшись,слушал,пока этот звук не затихал. (К.Паустовский)