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Обьясните природу электродвижущей силы
Обьясните природу электродвижущей силы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Это сила возникает в источнике питания и она передвигает заряды от минуса к плюсу (против сил электрического поля). .
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