объясните происхождение географических названий:Понт Аксинский- Понт Эвксинский- Гипанис- (Кубановедение)

По-русски означает – Негостеприимное море[2]. О происхождении такого названия существуют разные предположения. Первое из них имеет связь с очень бурным характером моря, который испытывали греческие мореплаватели в начале развития своего морского флота. Плавая на небольших парусно-весельных судах, они часто попадали в сильные шторма, терпели бедствия и погибали. Морская стихия вызывала тогда у людей большой страх. Именно негостеприимство встреч с морем и породило название.