Объясните слова и словосочетания, включите их в пересказ текста: холодная изморось, осетр, стерлядь, были, небылицы, хилые берёзки, затеси, белая рыба , шлюпка, бот, пацан, хлопец, варнак, рыбная тара... ( "Васюткино озеро") Помогите плиз!!! Даю 40 баллов!