Объясните, в чем состоит сущность гуморальной регуляции функций организма
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Объясните, в чем состоит сущность гуморальной регуляции функций организма
Ответ(ы):
Гость:
Регуляция организма: 1. Нервная 2. Гуморальная Гуморальная регуляция функция осуществляется посредством биологических жидкостей (кровь, лимфа, слюна, тканевая жидкость). Системы органов - кровеносная, лимфатическая - играют большую роль в гуморальной регуляции.
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