Объясните явление диффузии на основе молекулярного строения вещества
Разное
Объясните явление диффузии на основе молекулярного строения вещества
Ответ(ы):
Гость:
Диффузия это взаимное проникновение молекул одного вещества межмолекулярные промежутки другого вещества
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