Объясните задание: Постройте графики зависимости проекций векторов скорости от времени для трех автомобилей, движущихся прямолинейно и равномерно, если два из них едут в одном направлении, а третий — навстречу им. Ск...

Объясните задание: Постройте графики зависимости проекций векторов скорости от времени для трех автомобилей, движущихся прямолинейно и равномерно, если два из них едут в одном направлении, а третий — навстречу им. Скорость первого автомобиля равна 60 км/ч, второго — 80 км/ч, а третьего — 90 км/ч. График там получится такой: 1 и 2 авто над осью x и параллельны оси х, с положительным y! А третье авто под осью x... Почему так? Почему третье авто будет с отрицательным значением y?

Так как движение равномерное прямолинейное, то скорость постоянна. Графиком скорости является прямая, параллельная оси времени t. Выбирайте масштаб, например, 1 клетка - 10 км/ч. Так как 1-ый и 2-ой автомобили едут в одном направлении, по направлению оси Ох, то их проекция на эту ось положительна. А третий автомобиль движется им навстречу, то есть против направления оси Ох. Поэтому, при изображении графиков зависимости проекции скорости от времени, третий график придётся изобразить параллельно оси времени t, но ниже оси t ( а не оси х, как вы написали). Итак, вверх идёт ось Vx, слева направо идёт ось времени t.