Объясните значение 2или 3 фразеологизмов из теста с ног до головы.

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Объясните значение 2или 3 фразеологизмов из теста с ног до головы.
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