Объясните значение слова "демократия".Какая форма управления государством была,по-вашему,более прогрессивной:афинская демократия или власть фараонов в Древнем Египте?Свой ответ аргументируйте.

Демократия - в переводе с греческого " власть народа" Демократия - государственная форма правления, при которой гражданам даётся право на принятие политических решений . Что касается Афин, то Афины с 500- 320 были демократическим городом - государством. Граждане могли принимать участие в Народном собрании, занимать государственные должности. Скажем так, что демократия не распространялась только на женщин, рабов, чужеземцев. Они не могли претендовать на участие в делах государства. Но в Афинах уже прослеживались зачатки современной демократии. Граждане уже наделялись правами , имели возможность быть под защитой государства ( суды) Если рассматривать власть фараонов В Египте, то тут не приходится говорить о демократии. Власть была только в руках фараонов . В Египте процветал культ фараона, который приравнивался к Богу. В Руках фараона были все государственные функции. Обожествление фараона , отражало власть монарха, как неограниченного главы государства ( Египта) Вывод : Афинская демократия была более прогрессивной формой правления, нежели монархия фараона..