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Объясните значение выражения: перемарывал рукописи.
Объясните значение выражения: перемарывал рукописи.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
замазывать рукописи или испортить их
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