Объясните знаки препинания: Алексей Николаевич Толстой предупреждал:"Обращаться с языком кое-как-значит и мыслить кое-как:неточно,приблизительно,неверно." Советовал Максим Г орький:"Обогащайте себя знанием русского яз...

Объясните знаки препинания: Алексей Николаевич Толстой предупреждал:"Обращаться с языком кое-как-значит и мыслить кое-как:неточно,приблизительно,неверно." Советовал Максим Г орький:"Обогащайте себя знанием русского языка,читайте больше,читайте таких мастеров словесного искусства,каковы Пушкин,Гоголь,Лев Толстой,Лесков,Чехов."

Как - значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно " А:"П" Максим Горький настоятельно советовал:"Обогащайте себя знанием русского языка, читайте больше, читайте таких мастеров словесного искусства, каковы Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Лесков, Чехов" А:"П"