Объясните знаки препинания: Алексей Николаевич Толстой предупреждал:"Обращаться с языком кое-как-значит и мыслить кое-как:неточно,приблизительно,неверно."Советовал Максим Го рький:"Обогащайте себя знанием русского язы...

Объясните знаки препинания: Алексей Николаевич Толстой предупреждал:"Обращаться с языком кое-как-значит и мыслить кое-как:неточно,приблизительно,неверно."Советовал Максим Го рький:"Обогащайте себя знанием русского языка,читайте больше,читайте таких мастеров словесного искусства,каковы Пушкин,Гоголь,Лев Толстой,Лесков,Чехов."

Алексей Николаевич Толстой предупреждал:"(ТАК КАК НАЧАЛО ПРЯМОЙ РЕЧИ)Обращаться с языком кое-как-значит и мыслить кое-как:(РАСКРЫТИЕ ОБОБЩЕНИЯ) неточно, (ОДНОРОДНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)приблизительно,(ОДНОРОДНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) неверно."(КОНЕЦ ПРЯМОЙ РЕЧИ) Советовал Максим Горький:"(ТАК КАК НАЧАЛО ПРЯМОЙ РЕЧИ)Обогащайте себя знанием русского языка, (ОДНОРОДНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ) читайте больше,(ОДНОРОДНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ) читайте таких мастеров словесного искусства, (СВЯЗЬ ГЛАВНОЙ И ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ) каковы Пушкин, (ОДНОРОДНЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ) Гоголь,ОДНОРОДНЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ)Лев Толстой,ОДНОРОДНЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ)Лесков,ОДНОРОДНЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ)Чехов."КОНЕЦ ПРЯМОЙ РЕЧИ)