Объясните,как вы понимаете утверждение выдающегося французского скульптора О.Родена: "Мир будет счастлив только тогда,когда у каждого человека будет д ушахудожника, иначе говоря, когда каждый будет находить радость в ...

Если человек проводит очень много времени за нелюбимым, опостылевшим за долгие годы занятием, он постепенно начинает ненавидеть сначала свою работу, потом коллег, знакомых и, возвращаясь домой после работы, ему ничто не поднимает настроение, все надоедает, он начинает ненавидеть весь мир. Каждый человек, который любит свою работу, по-своему художник. Например, моя мама - автослесарь, художник-аэрографист, секретарь и одновременно отдел кадров. Она говорит, что нашла себе такие места работы, что ей каждый день в радость, она творит сама, она может отдать много времени работе и ни с одной из них не собирается уходить, потому что ей нравится творить, нравится придумывать что-то новое, у нее поет душа, она может остаться на работе и больше своего рабочего дня, потому что она от этого испытывает наслаждение жизнью. Когда её захватывает творческий процесс, она полностью растворяется в свей работе. Но таких примеров мало. Велико число людей, которые учатся не там, куда мечтали поступить, занимаются не тем, чем хотели в детстве, а тем, чем заставили родители или жизнь. Каждый понедельник они уже мечтают о выходном. Каждое утро они едут на нелюбимую работу, ненавидя всех людей вокруг и самих себя в первую очередь, и эта ненависть - она не гаснет, она по крупице раздаётся всем, кому была адресована. Всему миру. Всем людям. И все начинают ненавидеть сами, даже те, кто не хотел, те, кто не умел, те, кто пытался любить весь мир.