Объяснить орфограммыслов:чес_ный, учас_ливый, га_ерея, совес_ный, влас_ный, облас_ной, гума_ый, лё_кий, ре_кий, горо_, сторо_, гра_атика, и_юстрация, бе_, про_ьба, коро_, праз _ник, те_итория, а_уратный, гри_

Честный - честь; участливый - участие; галерея - галерка; совестный - совесть; властный - власть; областной - область; гуманный (удвоенная Н. первая н от корня, вторая н от суффикса); легкий - легок; редкий- редкость; город - города; сторож - сторожка (непроизносимая шипящая в корне слова.) грамматика ; иллюстрация; бег - бегать; просьба - просить; корот - коротышка; праздник - праздновать; территория; аккуратный - словарное слово; гриб - грибы.