Объяснить понятие слова смута

Объяснить понятие слова смута

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Смута-эпоха кризиса государственности в России,трактуемая рядом источников как гражданская война,сопровождалась выступлениями народа,мятежами.
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