Объяснить разницу между read и readln, аналогично с write и writeln.

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Объяснить разницу между read и readln, аналогично с write и writeln.
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Ln переносит на другую строку
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