Объяснить смысл пословицы "Пословицей на базаре не торгуют"

Объяснить смысл пословицы "Пословицей на базаре не торгуют"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
смысл этой пословицы то что на базаре не торгуют пословицами
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