объяснить задачу по математике:На каждом рисунке по 11 кружков. Раскрась каждый рисунок красным и синим карандашами так, чтобы красных кружков стало м еньше, чем синих: на 1 рисунке - на 3 кружка, на 2 рисунке - на 5 ...
объяснить задачу по математике:На каждом рисунке по 11 кружков. Раскрась каждый рисунок красным и синим карандашами так, чтобы красных кружков стало м еньше, чем синих: на 1 рисунке - на 3 кружка, на 2 рисунке - на 5 кружков.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2 рисунок красных 3 синих 3+5 =8 итого 11 1 рисунок красных 4 синих4+3 =7 итого11