объяснить задачу по математике:На каждом рисунке по 11 кружков. Раскрась каждый рисунок красным и синим карандашами так, чтобы красных кружков стало м еньше, чем синих: на 1 рисунке - на 3 кружка, на 2 рисунке - на 5 кружков.