Обьяснить значение словосочетаний разобрал забор помогите пожалуйста

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Обьяснить значение словосочетаний разобрал забор помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ты не понимаешь значение этого словосочетания? Ну тип, по досочкам разобрать можно, как еще?
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