Очееееень срочнооооо!!! Чтобы проехать от города А до города Б по расписанию, автобус должен развивать среднюю скорость 60 км/ч. Из-за плохой дороги на первой половине пути удавалось развивать скорость 50 км/ч. С ...
Очееееень срочнооооо!!! Чтобы проехать от города А до города Б по расписанию, автобус должен развивать среднюю скорость 60 км/ч. Из-за плохой дороги на первой половине пути удавалось развивать скорость 50 км/ч. С какой скоростью необходимо проехать вторую половину пути, чтобы уложиться в график движения?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
T = 2*S / v = 2*S / 60 (ч) t1 = S / 50 (ч) t2 = S / v2 t = t1 + t2 2*S/60 = S/50 + S/v2 2/60 = 1/50 + 1/v2 1/v2 = 2/60 - 1/50 = 4/300 v2 = 300/4 = 75 км/ч