Очееееень срочнооооо!!! Чтобы проехать от города А до города Б по расписанию, автобус должен развивать среднюю скорость 60 км/ч. Из-за плохой дороги на первой половине пути удавалось развивать скорость 50 км/ч. С какой скоростью необходимо проехать вторую половину пути, чтобы уложиться в график движения?