ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! Помогите решить контрольную, ребят! Долго болел, не понял. 1.Решите уравнения: а)8-3/5х=14 2.Задумали число, умножили на 5, из результата вычли 12 и получили 38. Какое число задумали? 4.Найдите значение...

Математика

ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! Помогите решить контрольную, ребят! Долго болел, не понял. 1.Решите уравнения: а)8-3/5х=14 2.Задумали число, умножили на 5, из результата вычли 12 и получили 38. Какое число задумали? 4.Найдите значение выражения 3х-2при х=1целая2/3 5.Решите уравнение 1/3х-1=14(х+4/5) СПАСИБО!

Автор: Гость