ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! Помогите решить контрольную, ребят! Долго болел, не понял. 1.Решите уравнения: а)8-3/5х=14 2.Задумали число, умножили на 5, из результата вычли 12 и получили 38. Какое число задумали? 4.Найдите значение...
Математика
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! Помогите решить контрольную, ребят! Долго болел, не понял. 1.Решите уравнения: а)8-3/5х=14 2.Задумали число, умножили на 5, из результата вычли 12 и получили 38. Какое число задумали? 4.Найдите значение выражения 3х-2при х=1целая2/3 5.Решите уравнение 1/3х-1=14(х+4/5) СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 - 3/5х = 14 - умножаем на 5х - как приведение к общему знаменателю 40х - 3 = 70х - упрощаем 30х = 3 и х = 1/10 = 0,1 - ОТВЕТ 2) Задумали = х 5*х - 12 = 58 5х = 58+12 = 70 х = 70/5 = 14 - ОТВЕТ 4) у = 3*х - 2 = 3 * 1 2/3 -2 = 3*5/3 - 2 = 5-2 = 3 5) 1/3*х - 1 = 14(х+4/5) = 14х + 11 1/5 13 2/3 * х = - 12 1/5 х = 183/205 ,??????? - подозрительно сложно.
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