Очень нужно!!! Пожалуйста!!! Массовая доля углерода в угле составляет 89,3% определи??е объем CO2 при н.у. образующийся при сгорании 600 г угля

Химия

Очень нужно!!! Пожалуйста!!! Массовая доля углерода в угле составляет 89,3% определи??е объем CO2 при н.у. образующийся при сгорании 600 г угля

Автор: Гость