Очень нужно!!! Пожалуйста!!! Массовая доля углерода в угле составляет 89,3% определи??е объем CO2 при н.у. образующийся при сгорании 600 г угля

Химия
Очень нужно!!! Пожалуйста!!! Массовая доля углерода в угле составляет 89,3% определи??е объем CO2 при н.у. образующийся при сгорании 600 г угля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё просто, смотри: m(C) = 600*0.893=535,8г C+O2 = CO2 n(C) = 535,8/12=44,65моль n(CO2)=n(C)=44,65моль V(CO2)=44,65*22,4=1000,16л Ответ: 1000л.
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