Очень прошу помогите никто не помогает( нужно 1 составить предложения про картинк?? с указательными местоимениями и 2 нужно написать свой поход в дельфинарий с указательными местоимениями

Гость: Гость:

Этот замечательный дельфин ловко прыгал через обруч. Название Ловкий дельфин В этот дельфинарий мы ходили всей семьей. Сколько чудесных номеров нам показали дельфины! Они катали на спине дрессировщика, делали такие трюки , что дух захватывало. А потом этот дрессировщик сфотографировался со своим подопечным, и мы смогли приобрести эту замечательную фотографию. Тот день я буду помнить долго.