Очень прошу помогите никто не помогает( нужно 1 составить предложения про картинк?? с указательными местоимениями и 2 нужно написать свой поход в дельфинарий с указательными местоимениями

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Очень прошу помогите никто не помогает( нужно 1 составить предложения про картинк?? с указательными местоимениями и 2 нужно написать свой поход в дельфинарий с указательными местоимениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот замечательный дельфин ловко прыгал через обруч. Название   Ловкий дельфин В этот дельфинарий мы ходили всей семьей. Сколько чудесных номеров нам показали дельфины!  Они катали на спине дрессировщика, делали такие трюки , что дух захватывало. А потом этот дрессировщик сфотографировался со своим подопечным, и мы смогли приобрести эту замечательную фотографию. Тот день я буду помнить долго. 
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