Очень прошу,помогите!!! Запишите ввиде двойного неравенства: 1)x=35+–1 2)x=27+–0,5 3)x=3,3+???0,1 4)y=49+–1 5)n=97+–0,5 6)x=2,8+–0,1

Алгебра
Очень прошу,помогите!!! Запишите ввиде двойного неравенства: 1)x=35+–1 2)x=27+–0,5 3)x=3,3+???0,1 4)y=49+–1 5)n=97+–0,5 6)x=2,8+–0,1
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Гость:
1) 34<=х>=36 в таком духе продолжи.
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