ОЧЕНЬ ПРОШУ.Пожалуйста,помоги с заданиями.Очень нужно сделать правильно. 1)Какое направление имеет вектор напряженности в точках А и В ?(фото заданий прикрепил). 2)На заряд 3×10 (-8) Кл,внесенный в некоторую точку электричек...

Физика

ОЧЕНЬ ПРОШУ.Пожалуйста,помоги с заданиями.Очень нужно сделать правильно. 1)Какое направление имеет вектор напряженности в точках А и В ?(фото заданий прикрепил). 2)На заряд 3×10 (-8) Кл,внесенный в некоторую точку электричек ого поля,действует сила 2,4*10 (-5)н. Определите напряженность поля в данной точке? 3)Как изменится напряженность электрического поля точечного заряда при уменьшении расстояния от заряда в 5 раз?

Автор: Гость