ОЧЕНЬ ПРОШУ.Пожалуйста,помоги с заданиями.Очень нужно сделать правильно. 1)Какое направление имеет вектор напряженности в точках А и В ?(фото заданий прикрепил). 2)На заряд 3×10 (-8) Кл,внесенный в некоторую точку электричек...
Физика
ОЧЕНЬ ПРОШУ.Пожалуйста,помоги с заданиями.Очень нужно сделать правильно. 1)Какое направление имеет вектор напряженности в точках А и В ?(фото заданий прикрепил). 2)На заряд 3×10 (-8) Кл,внесенный в некоторую точку электричек ого поля,действует сила 2,4*10 (-5)н. Определите напряженность поля в данной точке? 3)Как изменится напряженность электрического поля точечного заряда при уменьшении расстояния от заряда в 5 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Дано: q = 3×10^(-8) Кл F = 2,4×10^(-5) H Найти: E =? Решение: Е = F/q E = 2,4×10^(-5)H / 3×10^(-8) Кл = 0,8 ×10³ Н/Кл = 800 Н/Кл 3. Е = F / q = kq/r² ⇒ если уменьшим расстояние в 5 раз, то Е = kq / (r/5)² = 25kq/r², т.е. напряженность увеличится в 25 раз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Решите пожалуйста! Сейчас! Умоляю! В магазин привезли 120 кг яблок, а груш в 3 раза м??ньше. В первый день продали 2/5 всех фруктов. Сколько всег...
Геометрия