Очень срочно !!! Файл размером 100 Кбайт передаётся через некоторое соединение со с??оростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 76...

Информатика

Очень срочно !!! Файл размером 100 Кбайт передаётся через некоторое соединение со с??оростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 768 бит в секунду. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбай

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