Очень срочно !!! Файл размером 100 Кбайт передаётся через некоторое соединение со с??оростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 76...

Информатика
Очень срочно !!! Файл размером 100 Кбайт передаётся через некоторое соединение со с??оростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 768 бит в секунду. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбай
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100*2^13  : 3*2^9 = (25:3)*2^6  секунд 2) 768 *(25:3) *2^6 = 256*25*2^6 =25*2^14 бит = 25*2 Кбайта= 50 Кбайт ИЛИ: 1) 1536 : 768 = 2 ( скорость  уменьшилась в 2 раза)   2)  100 :2 = 50 Кбайт                                       Ответ 50 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Прошу, помогите у меня никак не получается сделать в визуал бейсик программу как по алгоритму, что-то не так. вот код: Private Sub Command1_C...
Ответить
Математика
Найди объем прямоугольного паралелепипида с измерениями 1)4*4*10дм,2)10*20*5 см 3)8*5*10 м
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать номер 11 на двух фотографиях
Ответить
Алгебра
Докажите что при всяком натуральном n выражение (n^2 + 3n + 1)^2 - 1 делится без остатка на 24. ^ (степень какого-то числа, если кто не знает)
Ответить
Алгебра
17 баллов! Помогите решить уравнение
Ответить