ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! на кухне покрыт плиткой размером 20см х 20см. Всего на полу 325 плиток. ??читая, что толщиной швов между плитками можно пренебречь, вычислите площадь всей кухни. Ответ дайте в квадратных метрах.

Математика

ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! на кухне покрыт плиткой размером 20см х 20см. Всего на полу 325 плиток. ??читая, что толщиной швов между плитками можно пренебречь, вычислите площадь всей кухни. Ответ дайте в квадратных метрах.

Автор: Гость