ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! на кухне покрыт плиткой размером 20см х 20см. Всего на полу 325 плиток. ??читая, что толщиной швов между плитками можно пренебречь, вычислите площадь всей кухни. Ответ дайте в квадратных метрах.
Математика
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! на кухне покрыт плиткой размером 20см х 20см. Всего на полу 325 плиток. ??читая, что толщиной швов между плитками можно пренебречь, вычислите площадь всей кухни. Ответ дайте в квадратных метрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)площадь одной плитки - 20*20=400(кв.см) 2) площадь пола - 400*325=13000(кв.см) 3)13000 кв.см=1.3(кв.м)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География