очень срочно написать сочинение на тему ,,Столкновение эгоизма и добрых чувств,, П??устовского Теплый хлеб

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Мне понравился рассказ К.Г.Паустовского тем,что при чтении этого рассказа сталкиваются множество эмоций. Конечно,поступок главного героя рассказа-Фильки,заставляет нас думать перед тем,как сделать что либо.Филька-это маленький мальчик,как понятно по пояснениям в рассказе,единственный ребенок в семье,что означает ему все достается даром и его бабушка сильно любит его."Да ну тебя!",-говорил Филька каждому.Когда ранненая лошадь подошла к двери,в надежде,что ей дадут хоть какой-то,но кусочек хлеба,Филька открыл дверь и лишь кинул хлеб в сугроб.В этом поступке и чувствуется весь эгоизм мальчишки,то есть Филька привык к тому,что у него есть еда и жилье,а об остальных он и думать не хотел. Также,в этом рассказе есть моменты,в которых чувствуется доброта человечества.Например,когда деревенские мальчишки и старики дружно помогали Фильке и Панкрату.Или когда мальчики принесли хлеб с солью коню,чтобы тот простил бедного мальчика за его плохой поступок. Надеюсь,что для Фильки это было уроком,да и для нас-современных детей тоже,ведь надо думать,прежде чем сделать.И конечно же,хлеб всегда был символом нашей Родины,ибо в Блокаду Ленинграда-хлеб был самой дорогой вещью,о которой можно было мечтать.