ОЧЕНЬ СРОЧНО! Напишите сочинение на тему: "Любимый уголок родной природы". ПРОШУ не копировать все с сайтов, ну или можно брать только чуточку, пожалуйста))))) даю 18 б

Русский язык
ОЧЕНЬ СРОЧНО! Напишите сочинение на тему: "Любимый уголок родной природы". ПРОШУ не копировать все с сайтов, ну или можно брать только чуточку, пожалуйста))))) даю 18 б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу рассказать о любимом уголке  моей родной природы.У нас есть не большой пруд где я летом часто провожу время.Рядом спрудом есть огромный холм,А на его верхушке лежит огромный камень напоминающий стол.Мы часто с моими друзьями проводим там время. Ходим туда на пикник,купаемся играем в разные игры.С холма видна вся наша деревня(село.незнаю где ты живешь может вообще в городе)Но особенно мне нравиься там находиться вовремя заката такое чудо можно увидеть не часто.
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