ОЧЕНЬ СРОЧНО !!! ПОЖАЛУЙСТА! 1) известно , что 3,5 lt;хlt; 4,5 . Какое наибольшее целое зна??ение может принимать выражение 17-4х? 2) чему равно значение числового выражения \frac{1}{2} * √7 * \frac{1}{7} *√28

Алгебра

ОЧЕНЬ СРОЧНО !!! ПОЖАЛУЙСТА! 1) известно , что 3,5 lt;хlt; 4,5 . Какое наибольшее целое зна??ение может принимать выражение 17-4х? 2) чему равно значение числового выражения \frac{1}{2} * √7 * \frac{1}{7} *√28

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