Очень срочно,пожалуйста.Решите задачу,составив пропорцию: Затрачивая на изготовление каждой детали 2/3 мин,бригада выпускала за смену 540 деталей.Сколько деталей будет выпускать за смену бригада,если на изготовление каждой дета...
Математика
Очень срочно,пожалуйста.Решите задачу,составив пропорцию: Затрачивая на изготовление каждой детали 2/3 мин,бригада выпускала за смену 540 деталей.Сколько деталей будет выпускать за смену бригада,если на изготовление каждой детали будут затрачивать 3/5 мин?На сколько процентов повысится при этом производительность труда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3 -- 540 3/5 -- х х= 216•9/2= 972. 972 детали будет выпускать за смену бригада. 540 - 100% 972 - у% у = 972•5/27 = 180% Производительность повысится на 80%.
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