Очень срочно,пожалуйста.Решите задачу,составив пропорцию: Затрачивая на изготовление каждой детали 2/3 мин,бригада выпускала за смену 540 деталей.Сколько деталей будет выпускать за смену бригада,если на изготовление каждой дета...

Математика

Очень срочно,пожалуйста.Решите задачу,составив пропорцию: Затрачивая на изготовление каждой детали 2/3 мин,бригада выпускала за смену 540 деталей.Сколько деталей будет выпускать за смену бригада,если на изготовление каждой детали будут затрачивать 3/5 мин?На сколько процентов повысится при этом производительность труда?

Автор: Гость