ОЧЕНЬ СРОЧНО! Приведите примеры, доказывающие, что: а) одно и то же число хромосом может быть у очень далеких друг от друга систематических групп б) количество хромосом может очень отличаться у близких по происхождению видов ...

Биология
ОЧЕНЬ СРОЧНО! Приведите примеры, доказывающие, что: а) одно и то же число хромосом может быть у очень далеких друг от друга систематических групп б) количество хромосом может очень отличаться у близких по происхождению видов в) число хромосом может быть значительно выше у примитивных организмов по сравнению с эволюционно продвинутыми На основании приведеных примеров сделать соответствующие выводы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) и б) Изучение хромосом позволило установить следующее. Во всех соматических клетках любого растительного или животного организма число хромосом одинаково. Половые клетки всегда содержат вдвое меньше хромосом, чем соматические клетки любого организма. У всех организмов, относящихся к одному виду, число хромосом в клетках одинаково. Число хромосом не зависит от уровня организации и не всегда указывает на родство. Одинаковое число хромосом может быть у очень далеких друг от друга систематических групп и может сильно различаться у близких по происхождению видов. Например, относящиеся к различным видам и очень далеким друг от друга систематическим группам: шимпанзе, таракан и перец, имеют одинаковое число хромосом — 48. У человека число хромосом равно 46, а у имеющего более простое строение сазана их 104. Таким образом, характеристика хромосомного набора в целом специфична для вида, то есть свойственна только одному какому-то виду организмов растений или животных. в)мышечные волокна членистоногих, некоторых моллюсков и позвоночных имеют одинаковое строение. Между тем эти организмы  разделены очень большими «расстояниями».
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