ОЧЕНЬ СРОЧНО!! У пшениці алель карликовості домінує над алелем норм росту. Які ге??отипи вихідних форм,якщо в потомстві 1/4 норм зросту?
Биология
ОЧЕНЬ СРОЧНО!! У пшениці алель карликовості домінує над алелем норм росту. Які ге??отипи вихідних форм,якщо в потомстві 1/4 норм зросту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аа и Аа(гетерозиготы), если А-карликовость, а - норм. А а А АА Аа а Аа аа(!)
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