Очень срочно!!!!!! Вычислите относительную плотность по воздуху и кислороду следу??щих газов: хлора, этана(C(индекс)2 H(индекс)6)
Химия
Очень срочно!!!!!! Вычислите относительную плотность по воздуху и кислороду следу??щих газов: хлора, этана(C(индекс)2 H(индекс)6)
Ответ(ы):
Гость:
D по воздоху (СІ2)= 71/29=2,45 D по кислороду (СІ2)= 71/32=2,22 D по воздоху (С2Н6)= 28/29=0,97 D по кислороду (СІ2)= 28/32=0,88
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