Очень краткий пересказ выстрел пушкин

Сильвио отличался необычайной меткостью в стрельбе. Еще во времена его молодости он повздорил с молодым офицером, затем получил от него пощечину. На следующее утро состоялась дуэль. Офицер был явно беззаботен. Ему было все равно-умрет он или останется в живых-он был молод и глуп, ему было нечего терять. Офицер стрелял первым и прострелил Сильвио фуражку. Однако Сильвио решил не стрелять тогда. С тех пор прошло много лет. Когда Сильвио узнал, что офицер женится, он решил использовать тот выстрел, отомстить. Наконец он увидел страх в глазах своего давнего врага. Но Сильвио был вовсе не бездушным-он простил офицера. Сильвио был человеком честным, смелым и своенравным.