Очень краткое содержание "Песня про царя Ивана Васильевича,молодого опричника и удалого купца Калашникова" нужно для читательского дневника:)

Столк­новение Кирибеевича и Калашникова вы­ходит за рамки личных отношений, оно становится причиной столкновения част­ного человека и всей государственной ма­шины, олицетворением которой является Иван Грозный. Готовясь отомстить обид­чику, Калашников вступает в открытый конфликт с государем, ибо борется против его установлений, воли, против вседозво­ленности приближенных царя.