Очень краткое содержание "Песня про царя Ивана Васильевича,молодого опричника и удалого купца Калашникова" нужно для читательского дневника:)
Очень краткое содержание "Песня про царя Ивана Васильевича,молодого опричника и удалого купца Калашникова" нужно для читательского дневника:)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Столкновение Кирибеевича и Калашникова выходит за рамки личных отношений, оно становится причиной столкновения частного человека и всей государственной машины, олицетворением которой является Иван Грозный. Готовясь отомстить обидчику, Калашников вступает в открытый конфликт с государем, ибо борется против его установлений, воли, против вседозволенности приближенных царя.